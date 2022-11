1.400-mal im Zug von Wien nach Salzburg mit Windkraft

1.400-mal von Wien nach Salzburg. Strom für so viele Zugfahrten pro Jahr liefert das neue Windrad der ÖBB in Höflein (Bezirk Bruck/Leitha). Geschäftsführer Andreas Matthä und Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nahmen es am Donnerstag in Betrieb.

Es sei die weltweit erste Bahnstrom-Windenergieanlage, betonte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka. Damit würden mittlerweile 95 Prozent der Verkehrsleistung der Bundesbahnen elektrisch erbracht. Die 200 Meter hohe Anlage hat eine Leistung von drei Megawatt. Der Durchmesser des Rotors beträgt 112 Meter – mehr als ein Fußballfeld. Die Gesamtkosten betragen rund 6 Millionen Euro.

Durch die direkte Einspeisung in das bahneigene Netz würde der erzeugte Strom dort genützt, wo Verbrauch besteht, so Pinka. Verluste, die bei Umformung und Transport entstehen, vermeide man dadurch. Denn im Gegensatz zum üblichen Haushaltsstrom benötige das Bahnnetz eine andere Frequenz und wesentlich höhere Spannung – mit freiem Auge immer wieder erkennbar, wenn beim Ausfahren des Oberleitungsbügels einer Lokomotive schon vor dem Kontakt zur Stromleitung Funken überspringen.