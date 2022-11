Erdbrocken auf Straße geworfen: Duo in Mistelbach ausgeforscht

Nun ist offenbar ein verantwortliches Duo ausgeforscht worden. Beschuldigte im Alter von 17 und 23 Jahren waren Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge geständig. Die beiden Einheimischen werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Das Duo gab laut Landespolizeidirektion Niederösterreich zu, am Montag- sowie am Dienstagabend Maiswurzelstöcke und Erde auf die B46 bzw. auf unter der Brücke durchfahrende Kfz geworfen zu haben. Die körperliche Sicherheit der Verkehrsteilnehmer wurde dadurch gefährdet und zumindest ein Pkw beschädigt, hieß es in einer Aussendung.