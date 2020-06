Zu Fuß zum Neptun wandern

Die Milchstraße in ihrer funkelnden Länge und Breite. 5000 Sterne strahlen nicht nur am Nachthimmel über Großmugl, sondern sie sind auch mit freiem Auge und ohne Lichtverschmutzung klar und deutlich zu sehen. Um diesen ungetrübten Himmelsblick zu schützen, will man dem Sternenhimmel unter das UNESCO-Weltkulturerbe stellen. Davon ist man nun gar nicht mehr Lichtjahre entfernt.

Nach anfänglichem Zögern steht die UNESCO dem Großmugler Griff nach den Sternen nicht mehr ablehnend gegenüber. Mit einer Machbarkeitsstudie will der Verein der Freunde der Milchstraße zeigen, wie die Sache für die breite Masse Nutzen hat.

Bürgermeister Karl Lehner kann sich noch gut an die Anfänge vor ein paar Jahren erinnern. „Verrückt ist das schon, habe ich mir gedacht.“ Heute ist er mit vielen anderen treibende Kraft für das Projekt. Eco-Plus fördert die Machbarkeitsstudie, die im Herbst fertig sein soll.