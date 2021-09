Zeugnistag für die Krankenhäuser in Niederösterreich

Insgesamt konnten in der Vergangenheit durch die Auswertungen der Fragekataloge etliche Verbesserungen in den Institutionen getroffen werden: Verschiebung der Essensausgabezeit am Abend, Erweiterung der Besuchszeiten, Optimierung des Anmeldemodus für geplante Untersuchungen, WLAN-Nutzung oder auch die Einführung einer Nachmittagsvisite zur Verbesserung der Kommunikation.

Letzteres, also die Kommunikation mit den Patienten, sei der Knackpunkt im Umgang mit den Patienten, ist sich Bachinger sicher. „Das ist der entscheidende Punkt“, so der Patientenanwalt im KURIER-Gespräch. Wie groß die Verunsicherung in Zeiten von Corona bei den Menschen ist, zeigen auch die vielen Fällen, die im vergangenen Jahr Pflege- und Patientenanwaltschaft einlangten. „Bei den Geschäftsfällen registrierten wir ein Plus von knapp 400 Prozent. Wir hatten also drei- bis viermal so viel Arbeit wie in normalen Zeiten“, berichtet der Experte.