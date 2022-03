Zehn Fuchsjungtiere in Niederösterreich gerettet

Zehn Fuchsbabys sind in Niederösterreich gerettet und ins Tierschutzhaus Vösendorf (Bezirk Mödling) gebracht worden. Vier wurden am Mittwoch in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) unter einem Schiffscontainer entdeckt, weil sie in der Nacht nach ihrer Mutter schrien, teilte Tierschutz Austria am Donnerstag in einer Aussendung mit. Sechs junge Füchse waren bereits vergangenen Freitag in einem Stadel in Enzersdorf im Thale, einem Teil von Hollabrunn, gefunden worden.

Die Füchse - es handelt sich in beiden Fällen um Geschwister - werden nun Tag und Nacht betreut. Die Größeren beginnen schon selbstständig Nahrung aufzunehmen, werden aber noch von Pflegern mit Fläschchen zugefüttert. "Bei der Entdeckung solch junger Wildtiere ist es sehr wichtig, das Geschehen lange zu beobachten und nicht sofort einzugreifen. Vielleicht ist das Muttertier ganz in der Nähe. Im Falle unserer Füchschen war das leider nicht der Fall. Nach langer Zeit des Wartens wurden sie deshalb gerettet und zur Versorgung in unser Tierschutzhaus gebracht", informierte Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.