„Freunde aus der Ukraine“ fehlen beim Schmiedefest Ferraculum

Als Drehscheibe inmitten der Schmiedemeile und als Ort, der vor drei Jahrhunderten um die 90 Schmiedemeister beherbergte, ist in Ybbsitz das Erbe der Schwarzen Grafen allgegenwärtig. Beim dreitägigen Schmiedefest „Ferraculum 2026 reloaded“ geben sich ab heute wieder an die 70 Kunstschmiede aus halb Europa ein Stelldichein. Bei aller Tradition stehen nach 30 Jahren nicht zuletzt wegen der finanziellen Situation der Gemeinden auch bei diesem Event viele Neuerungen an.

Das alle zwei Jahre stattfindende Wettschmieden wird heuer erstmalig nicht von der Gemeinde, sondern vom Verein „Schmiedezentrum Ybbsitz“ veranstaltet. Nicht das Ybbsitzer Ortszentrum, sondern das Gelände der nahen Firma Sonneck wird das pulsierende Herz der Veranstaltung sein. Hier werden die Schmiedefeuer glühen und die Ambosse klingen.

Tradition

Seit der Gründung der Schmiedemeile und dem Anschluss an die großen europäischen Schmiedezentren im Jahr 1992 stand die Gemeindeführung maßgeblich hinter dem Aufbau der Schmiedtradition zur Marke. „Es ist natürlich der budgetären Situation geschuldet, aber es übernimmt auch eine neue nicht mehr so stark in der Gemeindeverwaltung verhaftete Generation das Geschehen“, sagt der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger (ÖVP).