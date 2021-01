Ybbser Bürgermeister Schroll tritt zurück

Am heutigen Dienstag setzte Alois Schroll, Bürgermeister (SPÖ) von Ybbs an der Donau im Bezirk Melk allen Spekulationen ein Ende. In der Sporthalle verkündete er vor Journalisten seinen Rücktritt als Bürgermeister. „Das vergangene Jahr hat mir meine körperlichen Grenzen aufgezeigt“, sagt Schroll, der seit 2014 die Geschicke der Stadt an der Donau geleitet hat.

Wie berichtet war Schroll an Corona erkrankt, das Amt wird nun seine Stellvertreterin Ulrike Schachner übernehmen. Die Übergabe wird noch heute Nachmittag erfolgen.

Schroll kehrt der Politik allerdings nicht komplett den Rücken zu. Er wird künftig als Kulturstadtrat in Ybbs tätig sein und auch seine Tätigkeit als Nationalratsabgeordneter für die Sozialdemokraten wolle er weiterhin ausführen.

Seine Nachfolgerin Schachner streut dem nunmehrigen Ex-Bürgermeister Rosen: "Alois Schroll hinterlässt einen übergroßen Fußabdruck, für mich ist das ein sehr bewegender Moment."