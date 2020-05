Würden Sie diesen Mann einstellen?

Ein Mittdreißiger erscheint vor versammelter Führungsmannschaft zum Bewerbungsgespräch im Axel Springer Verlag. Er telefoniert, spricht in unverständlicher New-Media-Sprache, fuchtelt mit den Händen, ist laut. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner schaut seinen Sitznachbarn irritiert an. Nach einiger Zeit beendet der Bewerber das Telefonat und stellt nach dem Einleitungssatz "Seid ihr bereit, oder seid ihr bereit!?" klar: "Content ist king. The medium is the fucking message!". - Wer will diesem Mann einen Job anbieten?



Vermutlich wenige. In der Realität würde der junge Mann sanft, aber bestimmt vom Sicherheitspersonal hinausgeleitet werden. Er hätte sich selbst disqualifiziert, weil er zu laut, zu wenig konform, zu proaktiv ist - und vor allem nicht das Ideal der Chefs bedient, ihnen zu wenig ähnlich ist. Denn obwohl sich viele Unternehmen Diversität, Kreativität und Querdenkertum in der Theorie auf die Fahnen schreiben, erinnert die Praxis oftmals an den Blockbuster "Matrix". Dort klont sich der Agent im schwarzen Anzug ungezählte Male selbst, weil er seiner Meinung nach Nonplusultra darstellt.