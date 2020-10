Wr. Neustadt: Müllentsorgung im digitalen Zeitalter angekommen

Lange Warteschlangen speziell im Frühjahr, wenn der Grünschnitt entsorgt wird, gehören von nun der Vergangenheit an. Die Abfallwirtschaft der Stadt Wiener Neustadt hat 1,65 Millionen Euro in ein neues Wertstoffsammelzentrum am Gelände in der Heideansiedlung investiert. 130.000 Menschen innerhalb des Abfallwirtschaftsverbandes, aber auch Auswärtige, können seit dieser Woche voll automatisch mit einer digitalen Zutrittskarte zur Tages- und Nachtzeit Altglas, Grünschnitt, Eisen, Elektrogeräte, Tierkörper oder Bauschutt und Sperrmüll entsorgen. Der ÖVP-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Franz Dinhobl war der Erste, der mit der „Service Card“ beim Schalter des Wertstoffsammelzentrums eincheckte und mit dem Auto zu den jeweiligen Entsorgungscontainern rollte.