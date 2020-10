Plastikpfand: Deutliches "Nein" von der Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer bringt sich in den Verhandlungen um ein Pfandsystem auf Plastikflaschen mit einem deutlichen Nein in Stellung: "Die Wirtschaft wird einem kostenintensiven Einwegpfand-System definitiv nicht zustimmen", kündigte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf an.

Am Freitag hatte Vizekanzler Werner Kogler ein umfangreiches Paket bis Jahresende angekündigt, in dem das Plastikpfand "eine zentrale Rolle" spielen werde. Die Wirtschaftskammer zeigt sich damit nicht zufrieden.