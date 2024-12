Der gute Wolf: 83 Prozent sehen kein Problem

Seit einigen Jahren breiten sich die lange ausgerotteten Wölfe in Österreich wieder aus, was konträre Meinungen und Reaktionen auslöst. Tierschutz Austria mit dem Tierschutzhaus Vösendorf wollte nun wissen, wie es um das Image des Raubtieres bestellt ist. Dieser Wolfsreport brachte ein überraschendes und – für das Raubtier – positives Ergebnis.

500 Interviews wurden von TQS Research & Consulting für den Report geführt. Und da gaben 42 Prozent an, dass der Wolf - unter den zehn vorgegebenen Wildtieren - zu ihren persönlichen Lieblingstieren gehöre. Geschlagen nur von Igel, Fuchs und Hase. Deutlich hinter dem Wolf landeten Schwalbe, Gämse, Maulwurf, Fasan, Dachs und Rebhuhn. „Ein Ergebnis, das erstaunt, denn die Debatte um den Wolf ist oft von Ängsten und Mythen geprägt“, meint dazu Tierschutz Austria.

Ganze 76 Prozent gaben an, eine sehr oder eher positive Einstellung zum Wolf zu haben. Und ebenfalls 76 Prozent der Befragten sehen die Rückkehr des Wolfes in Österreichs Wälder als Bereicherung, 83 Prozent bewerten seinen Beitrag zum Naturschutz als positiv, ebenfalls 83 Prozent sehen kein Wolfsproblem in Österreich und 77 Prozent sind für die Aufrechterhaltung seines strengen Schutzstatus. 83 Prozent sagen laut der Studie aber auch, dass Tierhalter mehr finanzielle Unterstützung beim Schutz ihrer Tiere auf der Weide bekommen sollen.

Gesundheitspolizei

„Der Wolf ist ein Gesundheitspolizist im Wald“, erklärt dazu Leona Fux, Biologin und Wolfsexpertin von Tierschutz Austria. „Er jagt alte und kranke Tiere besser als menschliche Jägerinnen und Jäger das tun und sorgt so dafür, dass Krankheiten eingedämmt werden.“