Erschossener Wolf: Täter kommt straffrei davon

Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich daher auf ein "schwarzes Schaf" innerhalb der Jägerschaft. Vermutet wird, dass der zweijährige Wolfsrüde einem Jäger vor die Flinte gelaufen ist und das Tier danach in die Donau geschmissen wurde.

Keine brauchbaren Hinweise

Das Landeskriminalamt setzte bei den Ermittlungen auch auf die Unterstützung der Bevölkerung. Es wurde ein Fahndungsaufruf gestartet, wer am Nordufer der Donau in Tulln rund um den 11. Juli verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. einen Schuss in der Umgebung wahrgenommen hat. Brauchbare Hinweise dazu langten allerdings keine ein.