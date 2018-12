Wohnhaus im Bezirk Baden in Vollbrand

Am frühen Montagnachmittag ist in einem Wohnhaus in Lindabrunn Gemeinde Enzesfeld im Bezirk Baden ein Brand ausgebrochen. Verletzte gibt es laut Einsatzkäften keine.

Anrainer bemerkten das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Kurz vor 15 Uhr war die Lage unter Kontrolle. Acht freiwillige Feuerwehren mit über 90 Feuerwehrleuten standen zu dem Zeitpunkt im Einsatz.