Wohnen im Zement-Werk: Einer Ruine wird Leben eingehaucht

Von Sarah Prankl

Seit über zwanzig Jahren steht das ehemalige Zement-Werk nun leer. Eine riesige, graue Gebäude-Ruine erinnert noch an die ehemalige Produktionsstätte in Kaltenleutgeben im Bezirk Mödling. In den nächsten Jahren soll dem Betonbau aus den 1960er-Jahren allerdings neues Leben eingehaucht werden. Die dafür gegründete Siloft GmbH plant eine Restaurierung des Gebäudes. Dazu haben sich vier Gesellschafter zusammengeschlossen, darunter befinden sich auch zwei Architekten.

Sie planen, das insgesamt rund 5.500 m2 große Areal in verschiedene Nutzungseinheiten aufzuteilen. Entstehen sollen rund zwanzig bewohnbare Einheiten, etwa gemeinsame Büro-Räume, Gastronomie und Loft-Wohnungen. In der ersten Phase wolle man sich aber hauptsächlich auf die gewerbliche Nutzung konzentrieren, erklärt Geschäftsführer Gerhard Strasser. Dafür soll in den Erdgeschoßräumen Platz gemacht werden, im ersten Stock werde man sich später auf die Loft-Wohnungen konzentrieren.