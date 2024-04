Wohnen am See - Luxus-Ressort mitten in der Baukrise

Teure Kredite

In einer Zeit, in der die spürbar höheren Kreditzinsen und sprunghaft gestiegenen Baukosten dem Wohnbau-Boom ein jähes Ende gesetzt haben, hat sich ein Wiener Immobilienentwickler dennoch dazu entschlossen, das Golf-Village zu finalisieren. Der frühere Tennisprofi Peter Kozeschnik hat sich die sechs letzten unbebauten Grundstücke am zweiten Badesee gesichert, um dort ein hochwertiges Luxusressort für betuchte Kunden zu errichten (www. seevillen-lanzenkirchen.com). Kozeschnik entwickelt seit fast 20 Jahren Immobilien im In- und Ausland. Was das Golf-Village anbelangt, spricht er von „Liebe auf den ersten Blick“.

Eigentlich habe er eine der sechs noch unbebauten Parzellen am hinteren See für sich selbst erwerben wollen. Es sei dann eine reine „Bauchentscheidung“ gewesen, alle freien Plätze in Bausch und Bogen zu kaufen und darauf exklusive Seevillen zu stellen.