Wo Schnee zu Ostern noch erwünscht ist

Auch am Hochkar und Ötscher verlief die Saison erfolgreich. In beiden Destinationen konnte bis jetzt ebenfalls ein Besucherwachstum von rund 15 Prozent erzielt werden.

Vom besten Winter in der Geschichte der Bergbahnen spricht man in der Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee am Wechsel. 100.000 Gäste und 1,1 Millionen Fahrten bedeuten absoluten Rekord für die Liftbetriebe. „Wir haben Bedingungen wie im tiefsten Winter, müssen wegen der Revisionsarbeiten aber leider zusperren“, so Liftchef Gerald Gabauer.

Deutlich stärker als die letzten beiden Jahre war auch der Winter im Weltcuport Semmering. „Aber jetzt sehnt sich schon jeder nach Sonne und dem Sommer. Deswegen ist kaum noch etwas los“, erklärt Marketing-Chef Markus Merz.

Winterliche Bedingungen und Gästeplus

Schneemassen

Auch Ende März scheint der Winter nicht abzureißen. Die Schneehöhen in einigen Skigebieten Niederösterreichs sind bemerkenswert. So liegen am Hochkar 165 cm, am Ötscher 155 cm oder auf der Raxalpe noch 130 cm Schnee.

Positive Besucherzahlen

Der viele Schnee lockte diese Saison mehr Skifahrer auf die Pisten als letztes Jahr. In den vier Skigebieten Hochkar, Annaberg, Mönichkirchen und Sankt Corona konnte laut NÖ Werbung ein Plus an Tagesgästen von 13,7 Prozent verzeichnet werden.