Wissenschafterin des Jahres: „Klimaschutz sichert unsere Lebensgrundlage“

In den vergangenen Jahren haben die Glaziologin Andrea Fischer (2023), der Ökologe Franz Essl (2022), der Komplexitätsforscher Peter Klimek (2021), die Virologin Elisabeth Puchhammer (2020) und die Historikerin Barbara Stelzl-Marx (2019) die Auszeichnung erhalten. Stagl freue es sehr, sich in die „reputierliche Liste von vorherigen Preisträger*innen einordnen zu können“.

„Ich habe meinen Job immer so interpretiert, da er durch Steuergeld finanziert ist, dass es auch darum geht, die Ergebnisse zu kommunizieren“, sagt die Forscherin. „Ich habe mir da nichts erwartet, das ist Teil des Jobs. Daher habe ich mich besonders gefreut, weil Kommunikation eine extra Arbeit ist und viele Abend- und Wochenendstunden beansprucht. Es ist ein Dankeschön dafür, so sehe ich das.“

Doch wie schafft sie es, bei all den doch negativen Prognosen rund um Klimathemen „nimmermüde“ zu bleiben? „Wenn man klimawissenschaftliche Studien regelmäßig liest, ist die Dringlichkeit völlig klar. Ich sehe mich aber als privilegiert, weil ich in meinem Brotjob darüber nachdenken und Wissen generieren kann. Ich fände es unverantwortlich, darüber nicht zu sprechen. Auch in Hinblick auf zukünftige Generationen will ich mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht hätte.“

In der Begründung für die Auszeichnung heißt es, dass die Forscherin von der Wirtschaftsuniversität Wien eine „wesentliche Stimme der wissenschaftlichen Vernunft im öffentlichen Diskurs rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz “ sei. Zudem trete Stagl in der Öffentlichkeit „als nimmermüde Vermittlerin ihrer Forschungsthemen auf“.

Stagl ist im Bezirk Horn im Waldviertel aufgewachsen und forscht seit mehr als 25 Jahren zu den Themen ökologische Ökonomie und Nachhaltigkeit – etwa zu Energie und Klima. Mit 29 Jahren war sie weltweit die erste Person, die in ökologischer Ökonomie in den USA promovierte.

Auch in Zeiten, in denen eine Budgetkonsolidierung im Zentrum stehe, müsse das nachhaltige Wirtschaften, „ein Zukunftsthema“ wie auch die Bildung, mitgedacht werden. Es gäbe aber sehr wohl Möglichkeiten, wie man Klima- und Umweltpolitik betreiben kann, die nicht so teuer ist wie jene der vergangenen Jahre, so die Forscherin. Als Beispiele nennt sie die CO 2 -Besteuerung oder das Abschaffen staatlicher Unterstützung für klima- und umweltschädliche Technologien.

Ein weiteres Beispiel für eine Maßnahme, die „ganz, ganz wenig“ kostet, die „aber wirklich viel bringen“ kann, seien die – hierzulande besonders emotional diskutierten – Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr.