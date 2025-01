84-Jähriger im Wald verirrt: Suche im Weinviertel erfolgreich

Eine Suchaktion nach einem 84-Jährigen ist am Mittwochabend im Bezirk Gänserndorf erfolgreich verlaufen.

Der Pensionist hatte sich bei einem Waldspaziergang verirrt und seinen Pkw nicht mehr gefunden. Er rief einen Bekannten an, der daraufhin die Polizei verständigte.

Wohlauf gefunden

Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf wurde in Bad Schönau, einem Teil von Groß-Enzersdorf, entdeckt. "Der Mann war unterkühlt, aber ansonsten wohlauf", berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

"Die Suche gestaltete sich aufgrund der einsetzenden Dunkelheit, der winterlichen Witterungsverhältnisse und des unwegsamen Geländes äußerst schwierig", hieß es. Im Einsatz standen dabei auch eine Drohne und ein Diensthund.