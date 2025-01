Peinlicher Feauxpas: "Sozialistische Partei" auf dem Stimmzettel

Ein peinlicher Fauxpas brachte die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gemeinde Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) zum Schmunzeln.

Die rund 4.000 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben ihre Stimmzettel für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner bereits erhalten. In der Tabelle in Liste 2 neben „SPÖ“ ist die Bezeichnung „Sozialistische Partei“ zu lesen, richtig wäre eigentlich „Sozialdemokratische Partei“.