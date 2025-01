Wahlkampf auf Spielzeugebene: ÖVP kontert FPÖ-Dienstautovorwurf mit Humor

In einem Posting und einem Interview für ORF NÖ prangerten die Amstettner Blauen und Schnabel die Geldverschwendung für Millionenprojekte durch die schwarz-grüne Stadtregierung an. Zugleich kritisierten sie in der großflächigen Stadtgemeinde die Existenz von drei dezentralen Ortsvorstehungen und nannten auch die Kosten für das angebliche Bürgermeisterauto als Kritikpunkt. Doch Haberhauer legt in Wirklichkeit für dienstliche Fahrten Kilometergeldabrechnungen.