Wirt z’Haus, Golf und Landurlaub

Uwe undVeronika Machreich sind zwei Vollblut-Gastronomen. Sie haben sich vor neun Jahren in der Buckligen Welt im südlichen NÖ ihren Traum vom eigenen Wirtshaus erfüllt.

"Ich sollte als jüngste Tochter die Landwirtschaft meiner Eltern übernehmen, aber wir haben den Hof einfach umgebaut", erzählt Veronika. Die Namenswahl fiel auf "Triad", was vom griechischen Wort Triade stammt und Dreiheit bedeutet: Wirt z’Haus, Golf Range und Landurlaub. So weit so gut, aber wie kommt ein Spitzenkoch dazu, direkt hinter seinem Haubenlokal eine Driving Range in die malerische Hügellandschaft zu bauen?