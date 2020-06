Wirbel um Zuggarnituren für Franz-Josefs-Bahn

In einem offenen Brief erklären die Ortschefs: „Es kann nicht sein, dass die Grünen zum einen die Pendler im Waldviertel mit unrealistischen Plänen ködern wollen und zum anderen in Wien die Qualität zurückschrauben. Wir fordern die Grünen Verantwortungsträger auf, dieses politische Doppelspiel zu beenden.“

Eine Garnitur betroffen

In der ÖBB-Zentrale versteht man die Aufregung nicht. Auf KURIER-Anfrage erklären die ÖBB, dass zwei der vier ausstehenden neuen Garnituren bereits ab Juli auf der FJB zum Einsatz kommen. Eine weitere Garnitur soll Anfang 2021 folgen.