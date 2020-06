Die Spuren sind nicht zu übersehen: In Neulengbach machen sich Biber zu schaffen. Sie sind auch mitten im Stadtgebiet am Werken. „Wir haben eine Biber-Plage“, sagt Gemeinderätin Josefa Widmann nach einem Lokalaugenschein.

Entlang der Großen Tulln und des Anzbaches nagen die Tiere. „Innerhalb von drei Tagen fällen sie einen Baum“, erklärt Widmann. „Das ist gefährlich.“ Vor allem an viel frequentierten Standorten wie neben dem BORG. Die Biber würden auch die Ufer unterminieren.

Sie und Karl Gfatter – Gemeinderat und Wasserverbandsobmann – haben nun das nö. Bibermanagement eingeschaltet. Hier wird versucht, Konflikte rund um die geschützten Tiere zu lösen. Erst vor wenigen Tagen war eine Begehung.



„Wir wollen wissen, welche Maßnahmen gesetzt werden können“, sagt Gfatter. Das Ziel sei, dass man im bebauten Gebiet keine Probleme bekommt. Es gibt nicht nur eine neuralgische Zone. Die Gemeinde fürchtet im Bereich des Anzbaches Schwierigkeiten bei Starkregen oder im Frühjahr bei der Schneeschmelze. Denn die Biber haben in der Au einiges gefällt und Bauten errichtet. „Die Leute haben Angst, dass Hochwasser kommt“, erklärt Widmann.

Für den Wasserverband ist die Biber-Arbeit eine zusätzliche Belastung. Man müsse Material wegbringen, erklärt Gfatter. Und: Die Mitarbeiter sind ständig auf der Lauer und beobachten, wo die Biber gearbeitet haben.

Abgesichert wird auch. Um den Baum beim BORG hat die Gemeinde einen Biber-Maschendrahtzaun gewickelt. Das Tier hat sich ein anderes Betätigungsfeld gesucht und einen großen Baum in den Fluss gelegt. Wer angenagte Bäume in gefährlichen Bereichen sieht, kann diese übrigens der Stadt melden.