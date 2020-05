Wildschwein rammte Mountainbiker

„Ich habe am ganzen Körper Prellungen, alles tut weh und eine Gehirnerschütterung wurde auch festgestellt. Aber zum Glück ist nichts gebrochen“, schildert Robert Skocek einen Tag nach seiner gefährlichen Begegnung mit einem ausgewachsenen Wildschwein seinen Gesundheitszustand. Der 58-Jährige wurde am Samstag in voller Fahrt mit dem Mountainbike von einem Wildschwein gerammt und dürfte es nur seiner tollen körperlichen Konstitution zu verdanken haben,dass er ohne schwere Verletzungen davon gekommen ist. Skocek, der beim Lauf- und Triathlonclub Seewinkel sportlich sehr aktiv ist, war am Samstag wieder einmal am Hundsheimer Berg (NÖ, Bezirk Bruck/ Leitha) unterwegs. „Ich bin dort fast jede Woche unterwegs. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass es mehr Wildschweine gibt, aber dass mich einmal eines vom Rad holt, hätte ich mir nicht träumen lassen.“