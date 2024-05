Die Wildkatze fühlt sich in Österreich wieder zu Hause

Sie ist wieder da. Oder vielleicht war sie auch nie ganz weg, hat sich nur sehr gut versteckt und ein heimliches Leben in Wäldern geführt. Jedenfalls häufen sich in Österreich in den vergangenen Jahren die Hinweise auf Wildkatzen . Auch, weil seit einiger Zeit intensiver nach ihnen gesucht wird. Der Naturschutzbund hat nun untersucht, wie man den scheuen Tieren das Leben und die weitere Ausbreitung leichter machen könnte. Damit sie sich weiter in durch Felder und Straßen getrennten Wäldern ausbreiten können, pflanzen Naturschützer verbindende Buschkorridore.

Mittlerweile weiß man: „Die Wildkatze ist im Begriff, Österreich wieder in größerem Maßstab zu besiedeln“, so Andreas Kranz vom Naturschutzbund bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Besonders viele davon gibt es in Niederösterreich. Im Nationalpark Thayatal gibt es regelmäßig Nachweise, in der Wachau gelangen sogar Fotos von Jungtieren.

In Stadt und Land

Das Wildtier hält sich vorzugsweise in großen Wäldern auf, insbesondere findet man sie an Waldrändern sowie Bereichen mit dichter Bodenvegetation, wo es reichlich Nahrung findet. „In Österreich haben wir nun jedoch auch Nachweise und Hinweise aus 2.000 Metern Seehöhe, selbst am Stadtrand von Dornbirn hat man sie nachgewiesen und aus dem urbanen Umfeld von Graz gibt es einen gesicherten Hinweis. Wir können also nur staunen. Manch vorgefasste Vorstellung zum Wildkatzenlebensraum muss revidiert werden. Die Art ist flexibler als gedacht“, sagt Naturschutzbund-Wildkatzenexperte Andreas Kranz.

Der Naturschutzbund wollte nun mehr über (potenzielle) Lebensräume der Wildkatzen herausfinden, um sie bestmöglich bei ihrer (Wieder-)-Etablierung in Österreich unterstützen zu können. Deshalb gab man eine Studie zu Wildkatzenkorridoren in Österreich in Auftrag, durchgeführt durch die Experten Josh Lowry und Luka Kern. In der Studie wurden mögliche Wanderkorridore der Wildkatze in Österreich sowie Barrieren und Vernetzungsnotwendigkeiten lokalisiert.

Korridore schaffen

Die Tiere sind auf größere Waldgebiete als Lebensraum angewiesen, so Kranz. Mit einem Computermodell untersuchte Josh Lowry (Naturschutzbund), wo in Österreich geeignete Wälder sind, und ob es Korridore gibt, die sie verbinden. „Niederösterreich hat den meisten Lebensraum und dazu passend die meisten Wildkatzen-Nachweise“, sagte er: „Salzburg hingegen den geringsten möglichen Lebensraum und die geringste Zahl von Wildkatzen-Nachweisen.“

Doch viele der passenden Wälder sind nicht von Wildkatzen bewohnt. Dies könnte man ändern, indem man sie durch Korridore anbindet, meint Lowry. Er identifizierte mithilfe des Computermodells Hunderte Flächen, wo dies sinnvoll und möglich wäre. Doch große Straßen oder Ackerflächen durchkreuzen oftmals potenzielle Lebensräume der Wildkatze.