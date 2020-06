Wilderer: Opfer wollen zwei Millionen

Alois Huber hat vier Menschen getötet und unvorstellbares Leid angerichtet. Zumindest finanziell wollen die traumatisierten Opfer Wiedergutmachung.

In einem kargen Raum im Landesgericht St. Pölten wurde am Dienstag das letzte Kapitel im Fall des Vierfachmörders Alois Huber aufgeschlagen. Und schon zu Beginn stand fest: Bei dem Konkursverfahren über die Verlassenschaft des Wilderers und Amokläufers von Annaberg in Niederösterreich geht es um sehr viel Geld. Denn bei der Tagsatzung wurde bekannt, dass Opfer und Gläubiger Forderungen von insgesamt 7,4 Millionen Euro angemeldet haben. "3,8 Millionen wurden von mir anerkannt", sagte Masseverwalter Johann Huber im Gespräch mit dem KURIER.

Die Summe ergibt sich vorwiegend aus Schadenersatzansprüchen, die infolge der bekannt gewordenen Diebstähle und Brandschatzungen entstanden sind. Huber hat bekanntlich mehrere Jagdschlösser und Häuser niedergebrannt.

Dazu kommen noch die Forderungen der Hinterbliebenen, die bei der schrecklichen Tat ihre Liebsten verloren haben. Wie berichtet, sind bei dem Amoklauf am 17. September 2013 von Huber drei Polizisten und ein Sanitäter erschossen worden. Die Witwen haben sich dem Konkursverfahren angeschlossen. "Dabei geht es um rund zwei Millionen Euro", sagt Opferanwalt Mirsad Musliu, der einen Teil der Geschädigten vertritt.