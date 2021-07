Wilderer: 50 Straftaten sind erst der Anfang

Die Polizei glaubte jahrelang an mehrere Diebesbanden. Wer wäre sonst in der Lage, über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren unbemerkt in bis zu 50 Wohn- und Jagdhäuser einzubrechen und ganze Schlösser in Schutt und Asche zu legen?

Es waren die Wahnsinnstaten eines Einzelnen. Wie vom KURIER berichtet, hat die Polizei drei Wochen nach dem Mord an drei Polizeibeamten und einem Rot-Kreuz-Sanitäter den Todesschützen Alois Huber (55) als Serieneinbrecher und -brandstifter überführt. Bis dato konnten 131 der 305 sichergestellten Schusswaffen – vorwiegend Jagdgewehre – diversen Tatorten zugeordnet werden. „Wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte und haben schon jetzt fast 50 Delikte, die auf sein Konto gehen“, erklärt ein Ermittler des nö. Landeskriminalamtes.

Huber hat nicht nur nach Belieben Hirsche gewildert, sondern im Alleingang jene Straftaten begangen, die man der „Halali-Bande“ ankreidete. Bis jetzt konnten ihm 20 Jagdhauseinbrüche und acht weitere nachgewiesen werden, bei denen er die Objekte anschließend anzündete. Die schwerwiegendsten Fälle waren das vollkommen ausgebrannte Jagdschloss Steinbach der in Göstling sowie die Jagdvilla von Hutmacher Leo Nagy in Gutenstein bei Wr. Neustadt. Gestohlen wurden unter anderem wertvolle Büchsen, Präzisionsoptik, Ferngläser und über 100 Jagdtrophäen – darunter ein ausgestopfter Puma aus Nagys Anwesen. Auch ein Jagdschloss in Altenmarkt im Bezirk Liezen, Steiermark, wurde am 8. November 2007 von Huber nach einem Einbruch angezündet. „Und das alles wegen fünf Waffen, die er dort mitgehen ließ“, so ein Kriminalist.