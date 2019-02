Wilde Verfolgungsjagd endete in einem Baumarkt

Eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Fahrerflüchtigen lieferte sich am Montagnachmittag die Polizei im Bezirk Wiener Neustadt. Ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, war ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Wr. Neustadt am Montag im Ortsgebiet von Wöllersdorf unterwegs. Nachdem der Mann einer Polizeistreife aufgefallen war, wollten die Beamten den Fahrzeuglenker mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten auffordern. Der 51-Jährige stieg jedoch aufs Gas und versuchte in halsbrecherischer Manier zu entkommen.

Beim ersten Versuch in anzuhalten, machte der Verdächtige mit seinem Wagen eine Kehrtwende und raste in Richtung Bad Fischau davon. Er parkte den Wagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes und flüchtete in das Geschäft. Beim Verlassen des Marktes konnte der 51-Jährige schließlich von Polizeibediensteten angehalten werden.

Bei seiner Fahrt missachtete der 51-jährige Fahrzeuglenker zwei Mal das Rotlicht einer Ampel und fuhr teilweise mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Einen Alkotest verweigerte er. Der 51-Jährige wurde wegen insgesamt 17 Delikten der Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt angezeigt.