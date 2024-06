Neu konzpierte Wieseburger Messe setzt auf Attraktionen aus der Landwirtschaft

Dass das politisch immer brisante Thema Landwirtschaft rund um die am Sonntag anstehende EU-Wahl besonders im Blickpunkt steht, beweist die Liste der Ehrengäste zur Eröffnung am heutigen Vormittag. Neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Stellvertreter Stephan Pernkopf sind auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckschlager angekündigt. Am Samstag findet am Messegelände der NÖ Bauernbundtag statt.

Am Freitag ist die Messe zur „Langen Nacht der Landwirtschaft“ bis 20 Uhr geöffnet, sonst bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr.