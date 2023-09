Die gebürtige Yspertalerin Heim ist dreifache Mutter und lebt mit ihrer Familie in Göstling an der Ybbs im Bezirk Scheibbs. Die doppelte Magistra kann nach dem BWL-Studium auf reichliche Erfahrung in Handel und Dienstleistung sowie in der Unternehmensentwicklung verweisen. „Dort konnte sie erfolgreich Unternehmensbereiche mit Teams von bis zu 200 Beschäftigten führen, Prozesse und Veränderungen steuern und auf herausfordernde Änderungen im Markt reagieren“, heißt es seitens der Messe. Die dabei gewonnene Expertise konnte sie in den letzten Jahren im Projektmanagement der „BioRegion Eisenstraße“ und auch in ihrem eigenen Beratungsunternehmen einbringen.

Coaching

Heims Firma beschäftigt sich besonders mit dem Coaching von Führungskräften.„Marion Heim erfüllt für uns als Eigentümer sehr gut die Anforderungen an die Nachfolge von Messedirektor Roher und wir sind überzeugt, dass sie die Leitung des Unternehmens in durchaus herausfordernden Zeiten sehr gut bewältigen wird und dem Unternehmen neue Impulse verleihen wird“, erklärte der Eigentümervertreter der Messe Wieselburg GmbH., Franz Rafetzeder, zur Neubesetzung in der Geschäftsführung.