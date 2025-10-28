Rasantes Wachstum: Wiener Neustadt knackt 50.000-Einwohner-Marke

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Es ist ein Meilenstein, der nicht nur Jubelschreie auslöst, sondern auch große Herausforderungen mit sich bringt: Das rasante Wachstum in Wiener Neustadt hat dazu geführt, dass man rascher als erwartet die Marke von 50.000 Einwohnern geknackt hat. Am 25. September war es so weit: Die Stadt hatte erstmals mehr als 50.000 Hauptwohnsitze gemeldet.

Unterstreicht die Attraktivität Darum lud Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) ein Baby, das an diesem Tag gemeldet wurde sowie eine junge Familie, die ihre Meldung ebenfalls am 25. September abgegeben hat, zu sich ins Alte Rathaus ein. "Wiener Neustadt ist und bleibt die Stadt fürs Leben – und das für immer mehr Menschen. Wir freuen uns natürlich über jeden Zuzug, weil das die Attraktivität der Stadt und des Standortes Wiener Neustadt unterstreicht“, meint Schneeberger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wiener Neustadt/Weller Bürgermeister Klaus Schneeberger mit dem Baby der Familie Obradovits-Penz (rechts) und Familie Hahn (links). Durch deren Meldungen erreichte die Stadt Wiener Neustadt am 25. September die 50.000er-Marke an Hauptwohnsitzerinnen und Hauptwohnsitzern.

Wachstum bringt Herausforderungen mit sich Ganz so rosig betrachtet man die Entwicklung von politischer Seite freilich nicht. Wie der Stadtchef eingestehen muss, bedeutet der Zuzug "gleichzeitig eine Herausforderung für die gesamte Infrastruktur in der Stadt, an deren Bewältigung wir tagtäglich arbeiten. Ich erwähne hier exemplarisch den Ausbau der Kinderbetreuung, der Bildungseinrichtungen, aber auch den Straßenbau oder die Gesundheitsversorgung".

Wohnbau, Verkehr und Bodenversiegelung Das rasante Bevölkerungswachstum bringt viel Bautätigkeit mit sich – mit allen negativen Nebenerscheinungen wie mehr Verkehr und Bodenversiegelung. Seit Jahren wird die Stadt Wiener Neustadt besonders von Umweltaktivisten dafür gescholten und kritisiert. Wiener Neustadt gilt mit einem Bodenverbrauch von 257 Quadratmetern verbauter Fläche pro Einwohner laut Statistik österreichweit als die Stadt mit der zweitgrößten Bodenversiegelung. Spitzenreiter ist St. Pölten mit 308 Quadratmetern pro Kopf. In Wiener Neustadt wird allerdings der grüne Trockenrasen des Militärflugplatzes (6 Prozent der Stadtfläche) zum verbauten Gebiet dazu gerechnet, was für eine gehörige Unschärfe in der Statistik sorgt.

Parkplätze werden entsiegelt Der gesamten Problematik ist man sich auch im Rathaus bewusst. Es gibt deshalb seit Jahren ganz gezielte Maßnahmen, um dem Thema Bodenversiegelung entgegenzusteuern. 2022 hat die Stadt zu diesem Zweck die Abteilung für "Flächenmanagement und Geoinformation“ geschaffen. Ziel ist es, jene Bereiche, die sich im Eigentum der Stadt bzw. auf öffentlichem Gut befinden, zu definieren, und dort, wo es möglich ist, Flächen zu entsiegeln. Fast 5.500 Quadratmeter an asphaltierten Plätzen wurden innerhalb von drei Jahren bereits entsiegelt und versickerungsfähig gemacht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wiener Neustadt/Geoinformation Rasensteine statt Asphalt: Der Parkplatz der NMS Wirtschaft als Vorzeigeprojekt.