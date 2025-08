Betonhauptstadt? Wiener Neustadt will Datenpanne beseitigen

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) will diese Unschärfe in der Berechnung der "Flächeninanspruchnahme“ endlich aus der Welt geschafft haben. Aus diesem Grund hat er sich in einem offenen Brief an die Geschäftsführung der Österreichischen Raumordnungskonferenz sowie des Umweltbundesamtes gewandt.

Darin fordert der Politiker, dass der entsprechende Fehler endlich korrigiert werde.

Naturschutzgebiet

Die riesigen (unverbauten) Flächen des Militärflugplatzes wurden der Stadt Wiener Neustadt als Flächeninanspruchnahme und zum Teil als Bodenversiegelung angerechnet. "Dieser Flugplatz gilt als der größte Naturflugplatz Europas und die Fläche erstreckt sich zu weiten Teilen in das dort ausgewiesene Natura-2000-Gebiet hinein“, macht Schneeberger in dem Schreiben auf die Situation aufmerksam.