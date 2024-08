St. Pölten ist österreichischer Versiegelungs-Spitzenreiter

Laut einer Auswertung von Satellitendaten liege die versiegelte Fläche bei rund 37.000 Hektar, das wäre fast 35 Prozent höher als auf Basis der bisherigen Methodik angenommen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Der negative Spitzenreiter ist dabei St. Pölten mit einer versiegelten Fläche von 308 Quadratmetern pro Kopf - gefolgt von Wiener Neustadt und Villach .

Unter den 15 größten Städten ist Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten jene mit der größten Bodenversiegelung pro Einwohner (308 Quadratmeter pro Kopf). "Alleine für Straßen sind rund 105 Quadratmeter pro Kopf zubetoniert oder asphaltiert", erklärte der WWF-Experte. Auf dem zweiten Platz folgt Wiener Neustadt mit einer versiegelten Fläche von rund 257 Quadratmetern pro Kopf. "Wiener Neustadt ist jene Stadt mit den meisten versiegelten Betriebsflächen pro Kopf", sagte Pories. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Villach (236 Quadratmeter pro Kopf), Wels (225) und Klagenfurt (221).

Österreichs größte Stadt Wien liegt mit einer Versiegelung von rund 79 Quadratmetern pro Kopf auf dem 15. Platz der untersuchten Städte. "Als Millionenstadt nimmt Wien im Pro-Kopf-Vergleich eine Sonderstellung ein, hat aber gemessen an der Gesamtfläche mit 37 Prozent den größten Versiegelungsgrad. Das ist um fast 40 Prozent mehr als bisher angenommen."

In Österreich ist mittlerweile eine Fläche von fast 3.000 Quadratkilometern komplett versiegelt - das entspricht der gesamten Fläche von Vorarlberg und Wien zusammen. Fast die Hälfte davon besteht aus Straßen oder Parkplätzen. "Überbreite Straßen und Parkplätze, etwa in Gewerbeparks oder im öffentlichen Raum, sollten schrittweise umgebaut und entsiegelt werden. Zudem muss die Politik die EU-Renaturierungsverordnung ambitioniert umsetzen, damit es auch in den Städten mehr Grünräume gibt", so Pories.