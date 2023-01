Wiener Neustadt: Frau erlitt bei Wohnungsbrand Rauchgasvergiftung

Eine Frau ist nach einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend in Wiener Neustadt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Flammen hatten in der Küche ihren Ausgang genommen, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Die Bewohnerin flüchtete zu einer Nachbarin, erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Der Rauch richtete der Aussendung zufolge großen Schaden an. Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.