"Deutlich spürbar": Erstes Erdbeben 2023 in Niederösterreich

Das erste Erdbeben im neuen Jahr setzt ein intensives Erdebenjahr 2022 fort, in dem österreichweit 87 Erdbeben von der Bevölkerung verspürt worden waren.



Diese Zahl liegt klar über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 63 spürbaren Beben pro Jahr. 2021 waren es mit 106 spürbaren Beben sogar noch mehr. Die starke Bebentätigkeit zwei Jahre hintereinander bedeutet aber keinen Trend zu mehr Erdbeben in Österreich. „Die tektonische Aktivität unterliegt natürlichen Schwankungen. Phasen mit mehr Erdbeben wechseln sich mit ruhigeren Zeiträumen ab“, sagt Rita Meurers, Seismologin an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.