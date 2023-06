Wiener Neustadt: Bösendorfer-Festival bleibt der Region erhalten

Für Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kultur-Stadtrat Franz Piribauer ist das Festival zu einem "unverzichtbaren Baustein auf dem Weg der Stadt zur kultur-touristischen Metropole Niederösterreichs geworden. "Florian Krumpöck versteht es eindrucksvoll ein hochkarätiges Programm mit herausragenden kulturellen Persönlichkeiten auf die Beine zu stellen und das Publikum in jeder Saison aufs Neue zu begeistern. Die Spielzeit 2023/24 stellt hier keine Ausnahme dar und setzt nahtlos fort, was in den letzten Jahren so erfolgreich begonnen wurde“, so die Politiker bei der Präsentation am Donnerstag.