Wiener Neustadt: Alte Geschichte(n) neu verfilmt

Korrektheit muss sein

Die Arbeitsstunden, die in diesem Projekt stecken, lassen sich kaum zählen: Seit Oktober hat Vorisek 4000 Bilder gezeichnet. Am 29. Mai wird der Film in der Skyline Wiener Neustadt präsentiert, weitere Vorführungen folgen. Bereits vor der Premiere gibt es Anfragen von Schulen, den Film künftig im Unterricht zeigen zu dürfen.

Damit historisch alle Fakten stimmen, warf Eveline Klein vom Museum St. Peter an der Sperr einen letzten kritischen Blick auf das Ergebnis. Die Vorstellung, wie es im Wiener Neustadt vor 800 Jahren ausgesehen haben kann, bleibt aber schlussendlich jedem Zuseher selbst überlassen.

Viertelfestival NÖ Industrieviertel 2019