Viertelfestival wartet mit 66 Kunst- und Kulturprojekten auf

Beim Festival werden auch Gebäude, die ungenutzt sind, durch Kultur wiederbelebt. "Dabei schicken wir an alle Regionen eine Anfrage, welche Gebäude dafür in Frage kommen könnten und dann schicken wir diese Liste an die Kunstschaffenden und suchen nach Projekten, die dort gemacht werden können", erklärt der Festivalleiter, Stephan Gartner. Dieses Jahr sind das drei Orte im Industrieviertel: die historische Werkhalle der Klima-Technik GmbH in Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen), das Alte Herrenhaus in Pottenstein (Bezirk Baden) und das momentan ungenutzte Kulturstadl in Rohr am Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt).

Motto "Schnittstellen": Begegnung und Austausch

Das diesjährige Motto lautet: Schnittstellen. "Eine Schnittstelle ist ein Teil eines Systems, an dem Kommunikation, Begegnung und Austausch passiert. Hier treffen sich Länder, Ideen und Religionen. Hier entstehen Verbindungen und Freundschaften. Hier ereignen sich aufregende und wegweisende Dinge. Jede neue Idee braucht Schnittstellen für den Austausch von Gedanken, Einschätzungen und Erfahrungen", erklärt der Festivalleiter Stephan Gartner.