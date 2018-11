Wiener Neustadt: 19-Jähriger von zwei Männern ausgeraubt

Ein 19-Jähriger ist am Hauptbahnhof Wiener Neustadt von zwei unbekannten Tätern überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte, wurde der Mann über eine Treppe gestoßen und getreten, zudem wurde ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Wiener Neustädter wurde schwer verletzt. Die Angreifer erbeuteten ein Handy und Bargeld im Gesamtwert von 700 Euro.

Bei dem Vorfall, der sich in der Nacht auf den 13. Oktober ereignete, wurde dem 19-Jährigen laut Polizei ein Nasenbeinbruch zugefügt sowie ein Zahn ausgeschlagen. Das Opfer soll zudem Hämatome davongetragen haben.