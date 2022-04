Wiener Bestellbetrügerin in Niederösterreich aufgeflogen

Eine Bestellbetrügerin aus Wien ist in Niederösterreich ertappt worden. Die 51-Jährige soll laut Polizeiangaben von Dienstag mindestens 30 bei einem Händler georderte Artikel - überwiegend Bekleidung und Haushaltsprodukte - ausgetauscht bzw. manipuliert und in einer Filiale in Vösendorf (Bezirk Mödling) zurückgegeben haben.

Bei einer neuerlichen Retoure verständigten Angestellte die Polizei. Die Frau war geständig, sie wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.