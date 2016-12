Nach größeren Brandeinsätzen vor wenigen Tagen in Krems wurden diesmal Feuerwehren im Bezirk alarmiert: In Zöbing bei Langenlois, Bezirk Krems, sind in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus und eine auf dem Nachbargrundstück gelegene Scheune in Brand geraten. Kurz nach zwei Uhr früh wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Mitglieder von insgesamt sieben Feuerwehren eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach.

Ein Betroffener hatte bereits mit ersten Löscharbeiten begonnen. Er war auf das Dach geklettert und hatte mit einem Gartenschlauch begonnen, in das Feuer zu spritzen. Er wurde anschließend von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Krems gebracht.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand unter Einsatz von Atemschutz relativ rasch eindämmen. Schließlich öffneten einige der Helfer die Dachdeckung, um letzte Glutnester auszulöschen.