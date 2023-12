Wieder illegale Böller aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Schwerpunktkontrolle am Donnerstag in Kleinhaugsdorf an der Grenze zu Tschechien hat die Polizei 44 Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz an die Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn erstattet.

Insgesamt wurden bei 20 Personen verbotene Gegenstände vorläufig sichergestellt.

➤ Mehr lesen: Knallen, aber richtig: Welche Raketen und Böller wo erlaubt sind