Wieder Fluchtwagen nach Einbruch in Brand gesetzt

Zwei bislang unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden in ein Hotel in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ein. Danach setzten sie ihr Fluchtauto, einen Pritschenwagen, auf einem Feldweg unter einer Eisenbahnbrücke der Pottendorfer Linie in Brand.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Kleinlastkraftwagen in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.