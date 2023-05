Wieder Erdbeben: Gloggnitz kommt nicht zur Ruhe

Seit am 30. MÀrz in den spÀten Abendstunden im Raum Gloggnitz die Erde gebebt hat, kommt die Region nicht vollstÀndig zur Ruhe. Denn auch wenn das Erdbeben mit einer Magnitude von 4,2 schon zwei Monate her ist, kommt es laufend zu Nachbeben - zuletzt am Dienstag.

