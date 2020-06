Wieder Biogasanlage am Ende

Dabei hatten prominente Vertreter der Branche bereits vor längerer Zeit gewarnt. "Wenn sich nichts ändert, ist die Branche tot", hatte der ehemalige Agrarlandesrat Franz Blochberger zuletzt 2011 prophezeit. Auch er musste mit seiner Anlage im Weinviertel bereits Konkurs anmelden.

"Wir haben zwar alle versucht, die Anlagen immer effizienter zu machen, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", erklärt dazu Norbert Hummel. Er ist Obmann der Gemeinschaft der Biogaserzeuger und betriebt selber eine Anlage in Waldkirchen, Bezirk Waidhofen.

Dazu sei in diesem Jahr ein extremer Anstieg der Rohstoffpreis gekommen, ergänzt Hummel: "Die sind in den Himmel geschossen. Der Weltmarktführer USA hatten Ernteausfälle bei Mais von 40 Prozent, auch andere Erzeuger hatten schlechte Ernteprognosen abgegeben, das wirkt sich aus", erklärt Hummel. Der Unterschied zu anderen Energieerzeugern sei das Problem: "Wenn die EVN das Gas teurer einkaufen muss, dann gibt sie die Differenz irgendwann an den Kunden weiter. Wir können das aber nicht machen", betont Hummel. Er rechnet damit, dass zwei Drittel der rund 300 Anlagen pleite gehen, wenn die Rohstoffpreise nicht bald wieder sinken.