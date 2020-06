Wie sich Lehrer gemobbt fühlen

Für den Bildungssprecher der Grünen, Harald Walser, sind viele der Vorwürfe gegen Mayer hanebüchen. „Ich bin entsetzt, was als Mobbingvorwurf durchgeht. Ein Dienstgeber, der so etwas als Mobbing akzeptiert, ist nicht von dieser Welt. In dieser Welt gehören Pünktlichkeit, Anwesenheit bei Konferenzen etc. zu den Dienstpflichten.“

Und: „Die Finanzprokuratur schreibt, dass Mayer offensichtlich ein Problem damit habe, karrieremäßig nicht mit ihrem Mann gleichzuziehen und es so bei ihr zu einer seelischen Verstimmtheit geführt hat.“ Für Walser ein „ungeheuerlicher Vorwurf“. Er stößt sich daran, dass die Schulbehörden Mayer nicht ausreichend unterstützten. Die Pädagogen nimmt er in Schutz: „Die Mehrzahl der Lehrer arbeitet engagiert. Eine Minderheit bringt sie aber in Verruf.“

Walser sieht Bildungsministerin Claudia Schmied in der Pflicht. Er will jetzt wissen, wer hier wen mobbte. Eine Anfrage bringt er diese Woche im Nationalrat ein.

Auf Nachfrage des KURIER heißt es aus dem Büro der Ministerin: „Der achtungsvolle Umgang zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern gehört zu den Dienstpflichten. Dabei sind Verhaltensweisen zu unterlassen, die die menschliche Würde verletzen.“ Näheres könne man zum laufenden Verfahren nicht sagen. Auch der nö. Landesschulratspräsident Hermann Helm schweigt. Allerdings erwartetet er sich schon „von jedem Lehrer, dass er vor dem Läuten im Klassenzimmer steht."