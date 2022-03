Wie altes Brot im Schnaps statt im Mistkübel landet

Ein Drittel der Lebensmittel, die weltweit in einem Jahr produziert werden, landen unverbraucht im Müll. Österreich liegt mit einer Pro-Kopf-Lebensmittelverschwendung von 209 Kilogramm deutlich über dem EU-Schnitt von 173 Kilo (Anm: Schätzungen von Eurobarometer). Auf einen durchschnittlichen Haushalt heruntergerechnet entspricht das in etwa 400 Euro an Ausgaben für genießbare Nahrung, die als Abfall endet.

800.000 Tonnen sind es in Summe, die innerhalb eines Jahres in Österreich verschwendet werden. Brot und Gebäck zählen zu den Lebensmitteln, die hierzulande am häufigsten weggeschmissen werden.

Würziger Schwarzbrot-Schnaps

Einige niederösterreichische Betriebe haben sich nun dem Kampf gegen die Brotverschwendung verschrieben: Zum Beispiel die Bio-Schnapsbrennerei Farthofer in Öhling (Bezirk Amstetten). Hier wird aus Schwarzbrot würziger Schnaps gebrannt. Die verwendeten Backwaren kommen von einer Bäckerei in der Nähe. Das Brot ist weder schlecht noch alt, findet jedoch im Handel keine Abnehmer mehr.

Eine ähnliche Idee hatte eine Bierbrauerei in Untersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf). Beim „Marchfelder Storchenbräu“ wird nicht mehr verkäufliches Brot für die Bierproduktion eingemaischt. Hochprozentiges gibt es auch von der Bäckerei Geier im Weinviertel: Roggenbrot dient als Grundlage für Brot-Whisky.