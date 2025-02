Widersprüche nach Häfen-Ausbruch: Die Geschichte des Schwerverbrechers Vira A.

Als MMA-Boxer bewies er bereits im zarten Alter von 16 Jahren viel Durchschlagskraft bei diversen Mixed-Martial-Arts-Wettkämpfen in den Niederlanden. Von da an lebte Vira A. (29) das gefährliche Leben eines Schwerverbrechers. Einbrüche, Drogen, gestohlene Autos, diverse Gaunereien und schließlich Bankomat- und Juwelier-Coups in diversen europäischen Ländern – auch in Österreich.

Neun Jahre Haft

Der 29-jährige Niederländer geht vermutlich als Ausbrecherkönig in die Kriminalgeschichte Österreichs ein. Denn allzu vielen Gefangenen ist es bisher nicht gelungen, aus einem gut gesicherten Gefängnis zu türmen. Dem berüchtigten Kopf der "Rammbock-Bande“, der erst im vergangenen Herbst zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, ist Montagfrüh nach allen Regeln der Kunst ein filmreifer Ausbruch aus der Justizanstalt Wiener Neustadt geglückt.