Westbahnchaos: Appell für hochwassersichere Donauuferbahn

Kranzl und eine Initiative liefen Sturm dagegen, dass die Schienen abgebaut wurden. "Ich kann nur an die Politik dringend appellieren, diese Bahn wiederzuerichten“, sagt sie. Dass auf der freigewordenen Trasse in manchen der sechs betroffenen Gemeinden mittlerweile allerlei Bauwerke errichtet wurden, obwohl gesetzlich die Trasse immer für eine eventuelle neue Bahnstrecke freizuhalten wäre, ist für Kranzl ein "Skandal".

Den Wert der hochwassersicheren Bahn am nördlichen Donauufer, die in der Kaiserzeit vor 115 Jahren in Betrieb genommen worden war, wurde in den vergangenen Krisentagen jedenfalls auch von der nö. Verkehrspolitik bestätigt. LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) setzte für die Wachaubahn des Hochwassermodus in Kraft. Seit Sonntag werden Schüler und Pendler im verstärkten Fahrplan transportiert. Einsatzkräften von der Feuerwehr bis zur Rettung und zum Bundesheer steht die Nutzung kostenlos zur Verfügung.

Sichere Mobilität

Barbara Komarek, die Geschäftsführerin der NÖ Bahnen und die NÖVOG-Gschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll betonten, dass man mit der verbliebenen Donauuferbahn die Mobilität der Menschen und der Einsatzkräfte in der Wachau sichere.