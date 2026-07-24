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Ostautobahn

Illegaler Welpenhandel: Polizei stoppt Transport mit Hunden in NÖ

Acht Welpen, die erst fünf Wochen alt sind, wurden ohne Futter und Wasser stundenlang in einem Lieferwagen transportiert.
Patrick Wammerl
24.07.2026, 15:17

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Die Polizei stellte die Welpen sicher.

Einen illegalen Welpentransport hat die Polizei am Donnerstag im Zuge einer fremdenpolizeilichen Kontrolle an der Ostautobahn gestoppt. Acht Hundewelpen waren bereits mehr als sieben Stunden und rund 540 Kilometer lang ohne Wasser, Futter und eine entsprechende Klimatisierung des Laderaumes in einem Transporter unterwegs.

Unter der Einsatzleitung der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich fanden am Donnerstag auf dem Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha an der Ostautobahn eine fremdenpolizeiliche Schwerpunktaktion statt.

Polizei stoppt Tiertransport in NÖ: Welpe unter Ladung entdeckt
Die Polizei entdeckte die Tiere in einer ungesicherten Box.

Die Polizei entdeckte die Tiere in einer ungesicherten Box.

Dabei ging den Einsatzkräften ein rumänischer Kastenwagen ins Netz. Im Laderaum befanden sich acht erst rund fünf Wochen alte Hundewelpen in einer völlig ungesicherten Transportbox, so die Polizei.

Unnötiges Leid

Der rumänische Fahrzeuglenker verstrickte sich bei der Befragung in Widersprüche. Die Kontrolle ergab schließlich, dass die Welpen an einer Tankstelle in Ungarn, nahe der rumänischen Grenze, übernommen worden waren. Transportpapiere, EU-Heimtierausweise und die erforderliche Zulassung fehlten, mitgeführt wurden lediglich Blanko-Impfzertifikate.

„Das unnötige Leiden der Tiere konnte aufgrund der Kontrolle gestoppt werden. Die Einsatzkräfte der Polizei versorgten die Welpen nach deren Auffindung sofort mit Wasser“, heißt es vonseiten der Polizei.

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Auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha wurden die Hunde einem Tierschutzverein zur Versorgung übergeben. Gegen den Fahrzeuglenker und das Transportunternehmen wurden mehrere Anzeigen nach dem Tiertransportgesetz erstattet sowie 3.000 Euro Sicherheitsleistung eingehoben.

Bruck an der Leitha
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