Illegaler Welpenhandel: Polizei stoppt Transport mit Hunden in NÖ

Einen illegalen Welpentransport hat die Polizei am Donnerstag im Zuge einer fremdenpolizeilichen Kontrolle an der Ostautobahn gestoppt. Acht Hundewelpen waren bereits mehr als sieben Stunden und rund 540 Kilometer lang ohne Wasser, Futter und eine entsprechende Klimatisierung des Laderaumes in einem Transporter unterwegs. Unter der Einsatzleitung der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion Niederösterreich fanden am Donnerstag auf dem Verkehrskontrollplatz Bruck an der Leitha an der Ostautobahn eine fremdenpolizeiliche Schwerpunktaktion statt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ/FGA Die Polizei entdeckte die Tiere in einer ungesicherten Box.

Dabei ging den Einsatzkräften ein rumänischer Kastenwagen ins Netz. Im Laderaum befanden sich acht erst rund fünf Wochen alte Hundewelpen in einer völlig ungesicherten Transportbox, so die Polizei. Unnötiges Leid Der rumänische Fahrzeuglenker verstrickte sich bei der Befragung in Widersprüche. Die Kontrolle ergab schließlich, dass die Welpen an einer Tankstelle in Ungarn, nahe der rumänischen Grenze, übernommen worden waren. Transportpapiere, EU-Heimtierausweise und die erforderliche Zulassung fehlten, mitgeführt wurden lediglich Blanko-Impfzertifikate. „Das unnötige Leiden der Tiere konnte aufgrund der Kontrolle gestoppt werden. Die Einsatzkräfte der Polizei versorgten die Welpen nach deren Auffindung sofort mit Wasser“, heißt es vonseiten der Polizei.